Пегула вслед за Медведевым пожаловалась на мячи в Канаде

Третья ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула оценила тот факт, что в полуфинальном матче с Игой Свёнтек на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада) участницами было сделано 19 брейков.
Пегула обыграла первую ракетку мира Свёнтек со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:4.
«Уверена, что такое уже случалось. Не знаю, почему на этой неделе всем так тяжело держать подачу – проблемы возникают даже у девочек с лучшими подачами в туре. Это странно. Наверное, дело в условиях. Мяч летит, ветер задувает.
И это первая неделя, когда мы играем тем же мячом, которым обычно играют мужчины. Мы впервые проводим такое испытание – на этой неделе, на следующей и на US Open. Эти мячи немного тяжелее, не так легко летят с ракетки. Может быть, мы к этому не привыкли, причина в этом. В других мячах», — сказала Пегула на послематчевой пресс-конференции.
Отметим, что ранее на качество мячей в Канаде жаловался чемпион US Open — 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.
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