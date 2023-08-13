Стаббс: после ухода Серены Уильямс не получила предложений по работе. Это шокирует

Австралийка Ренне Стаббс, бывшая первая ракетка мира в парном разряде и экс-тренер титулованной американской теннисистки Серены Уильямс, высказалась об отношении к женщинам на тренерском поприще в теннисе.

«После того, как стало понятно, что Серена уходит из спорта, я не получила ни одного телефонного звонка или предложения по работе с игроками от агента. Это разочаровывает, шокирует и удивляет во многих отношениях. Многие игроки упустили возможность, не попробовав поработать с женщиной-тренером и по-другому взглянуть на теннис. Готова ли Австралия к женщинам-тренерам? В Австралии сексизм примерно на том же уровне, что и в любой другой стране, так что очень сомневаюсь», — приводит слова Стаббс Sportskeeda.