Стаббс: после ухода Серены Уильямс не получила предложений по работе. Это шокирует
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Австралийка Ренне Стаббс, бывшая первая ракетка мира в парном разряде и экс-тренер титулованной американской теннисистки Серены Уильямс, высказалась об отношении к женщинам на тренерском поприще в теннисе.
«После того, как стало понятно, что Серена уходит из спорта, я не получила ни одного телефонного звонка или предложения по работе с игроками от агента. Это разочаровывает, шокирует и удивляет во многих отношениях. Многие игроки упустили возможность, не попробовав поработать с женщиной-тренером и по-другому взглянуть на теннис. Готова ли Австралия к женщинам-тренерам? В Австралии сексизм примерно на том же уровне, что и в любой другой стране, так что очень сомневаюсь», — приводит слова Стаббс Sportskeeda.
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