«Давайте попробуем ещё раз». Эмма Радукану опубликовала свежие фото

Чемпионка US Open – 2021, 20-летняя британская теннисистка Эмма Радукану опубликовала в социальных сетях серию новых фотографий.
«Давайте попробуем ещё раз. Была везде и нигде последние 365», — подписала фото Радукану, добавив эмодзи «любовь», «теннис», «перелёты» и «дай пять».
Фото: из личного архива Эммы Радукану
Фото: из личного архива Эммы Радукану
Фото: из личного архива Эммы Радукану
Фото: из личного архива Эммы Радукану
Этой весной Радукану пришлось сделать две, по её словам, «незначительные» операции на обеих руках, а также британка перенесла небольшую операцию на голеностопе. Из-за этого она пропустила «Ролан Гаррос» и Уимблдон, участие в US Open также маловероятно.
Напомним, Радукану сенсационно выиграла US Open — 2021 в 18 лет. В последующем сезоне она ни разу не прошла дальше второго круга на турнирах «Большого шлема». На Australian Open, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») и на Уимблдоне она проигрывала во втором раунде, а на US Open — в первом.
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