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Раонич: «Большая тройка» испортила представление о том, что такое норма в теннисе

Раонич: «Большая тройка» испортила представление о том, что такое норма в теннисе
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Бывшая третья ракетка мира, 32-летний канадский теннисист Милош Раонич высказался о влиянии серба Новака Джоковича, швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля на теннис.

«Большая тройка» испортила представление о том, что такое норма. Три легендарных игрока в одном спорте одновременно — это губительно. Если посмотреть на предыдущи сезоны, можно заметить, что они всегда боролись между собой. Да, они серьёзно относились и к «Мастерсам», но по-настоящему сосредоточены были лишь на турнирах «Большого шлема». Никакого разнообразия среди победителей не было. Когда я только попал в тур, в основном борьба велась между ними и Энди Марреем. Я бы сказал, что все четверо играли где-то в 70% полуфиналов», — приводит слова Раонича Sportskeeda.

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