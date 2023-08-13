Цинциннати — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 1-го игрового дня

Сегодня, 13 августа стартует турнир серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Он завершится за неделю до начала US Open – 2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня соревнований в Цинциннати.

Теннис. «Мастерс» в Цинциннати. Расписание первого игрового дня:

Бен Шелтон (США) – Кристофер Юбэнкс (США) – начало матча в 21:00 мск.

Грегуар Баррер (Франция) – Йосихито Нисиока (Япония) – начало матча в 22:30 мск.

Ришар Гаске (Франция) – Адриан Маннарино (Франция) – начало матча в 23:00 мск.

Фрэнсис Тиафо (США, 10) – Таллон Грикспор (Нидерланды) – начало матча в 2:00 мск (в ночь на 14 августа).

Призовой фонд «Мастерса» в Цинциннати составил $ 6 600 000, его действующим чемпионом является хорват Борна Чорич.