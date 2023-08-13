Алькарас: неделя выдалась плохой, и мячи, вероятно, повлияли на это
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас проанализировал своё выступление на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада). Алькарас потерпел поражение от американца Томми Пола в четвертьфинале.
«Неделя получилась не очень хорошей, ни в одном из матчей я не чувствовал себя комфортно. Да, были моменты, когда я играл лучше, но, если судить в целом, не было ни одного матча, в котором я чувствовал себя хорошо. Мячи, вероятно, немного повлияли на это, но мы – теннисисты и должны адаптироваться к изменениям. Но да, на самом деле очень сложно играть разными мячами каждую неделю в разных условиях», — сказал Алькарас на пресс-конференции испанским журналистам.
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