Ига Свёнтек: не была свежей по ходу турнира в Монреале. Это повлияло на результат

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек подвела итоги своего выступления на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

«Физически это был тяжёлый турнир. Особенно матч с Каролиной Муховой, который несколько раз прерывался. У меня действительно не было времени во время турнира, чтобы отдохнуть и ничего не делать. Было нелегко, но я боролась до конца. Я не была свежей по ходу турнира, не было сил. Это оказало большое влияние на итоговый результат», — приводит слова Свёнтек Tennis-Infinity.

Напомним, Свёнтек дошла до полуфинала турнира в Монреале. На этой стадии турнира польская спортсменка проиграла третьей ракетке мира американке Джессике Пегуле 2:6, 7:6 (7:4), 4:6. Для Джессики Пегулы это вторая в сезоне победа над Игой Свёнтек: в начале сезона американка побеждала в полуфинале на хардовом United Cup.