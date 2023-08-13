Ига Свёнтек: не была свежей по ходу турнира в Монреале. Это повлияло на результат

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек подвела итоги своего выступления на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада).
«Физически это был тяжёлый турнир. Особенно матч с Каролиной Муховой, который несколько раз прерывался. У меня действительно не было времени во время турнира, чтобы отдохнуть и ничего не делать. Было нелегко, но я боролась до конца. Я не была свежей по ходу турнира, не было сил. Это оказало большое влияние на итоговый результат», — приводит слова Свёнтек Tennis-Infinity.
Напомним, Свёнтек дошла до полуфинала турнира в Монреале. На этой стадии турнира польская спортсменка проиграла третьей ракетке мира американке Джессике Пегуле 2:6, 7:6 (7:4), 4:6. Для Джессики Пегулы это вторая в сезоне победа над Игой Свёнтек: в начале сезона американка побеждала в полуфинале на хардовом United Cup.
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