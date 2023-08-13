Людмила Самсонова — Елена Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Монреаля

Сегодня, 13 августа, 18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова сразится с чемпионкой Уимблдона-2022, четвёртой ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной за выход в финал турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Поединок пройдёт на Центральном корте и начнётся не ранее 20:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Людмила Самсонова – Елена Рыбакина в полуфинале турнира в Монреале.

По личным встречам теннисисток ведёт Самсонова — 2-0. Она обыграла Рыбакину в первом круге турнира в Монреале 2021 года со счётом 6:4, 5:7, 6:4, а также взяла верх в стартовом раунде Олимпиады-2022 (6:2, 6:4).

Победительница данного матча в финале Монреаля сразится с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.