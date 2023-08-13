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Людмила Самсонова — Елена Рыбакина: во сколько полуфинал Монреаля, где смотреть

Людмила Самсонова — Елена Рыбакина: во сколько полуфинал Монреаля, где смотреть
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Сегодня, 13 августа, состоится матч полуфинала хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), в котором за выход в финал соревнований будут бороться друг с другом россиянка Людмила Самсонова, 18-я ракетка мира, и казахстанка Елена Рыбакина, четвёртая ракетка мира. Встреча запланирована первым запуском на центральном корте и начнётся около 20:30 по московскому времени.

В России на официальных источниках посмотреть этот матч не получится. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Людмилы Самсоновой и Елены Рыбакиной.

Отметим, что ранее у теннисисток было две личные встречи, при этом обе они проходили на харде: спортсменки играли друг с другом в Монреале в 2021 году и в Токио в 2022 году. Победу в обоих матчах одержала Людмила Самсонова.

Монреаль. 1/2 финала
13 августа 2023, воскресенье. 20:30 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Комментарии
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