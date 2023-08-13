Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Характер Рыбакиной был сильнее». Пивоварова прокомментировала матч Касаткиной в Монреале

«Характер Рыбакиной был сильнее». Пивоварова прокомментировала матч Касаткиной в Монреале
Комментарии

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира по юниорам Анастасия Пивоварова прокомментировала итоги матча четвертьфинала турнира WTA-1000 в Монреале (Канада), в котором россиянка Дарья Касаткина на тай-брейке уступила казахстанке Елене Рыбакиной.

«Такие поражения очень обидны, потому что матч был долгим, накал страстей был максимальным. Игра была изнурительной, продолжалась до трёх часов ночи, что большая редкость в теннисе. Конечно, обидно так проиграть, упустить матчбол, упустить шансы, упустить подачу на матч. Я уверена, что Даша в ночь после матча была очень расстроена.

Во время матча они сделали 20 брейков на подачах и Дарья отыграла четыре матчбола. Один матчбол отыграла Лена Рыбакина, поэтому шансы были у обеих теннисисток. Но тут характер Рыбакиной, победительницы Уимблдона прошлого года, был сильнее, и она смогла доиграть этот матч до конца и одержать победу», — приводит слова Пивоваровой издание «Газета.Ru».

Материалы по теме
Свёнтек не в форме? Первая ракетка мира проиграла в полуфинале «тысячника» в Монреале
Свёнтек не в форме? Первая ракетка мира проиграла в полуфинале «тысячника» в Монреале
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023