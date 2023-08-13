«Характер Рыбакиной был сильнее». Пивоварова прокомментировала матч Касаткиной в Монреале

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира по юниорам Анастасия Пивоварова прокомментировала итоги матча четвертьфинала турнира WTA-1000 в Монреале (Канада), в котором россиянка Дарья Касаткина на тай-брейке уступила казахстанке Елене Рыбакиной.
«Такие поражения очень обидны, потому что матч был долгим, накал страстей был максимальным. Игра была изнурительной, продолжалась до трёх часов ночи, что большая редкость в теннисе. Конечно, обидно так проиграть, упустить матчбол, упустить шансы, упустить подачу на матч. Я уверена, что Даша в ночь после матча была очень расстроена.
Во время матча они сделали 20 брейков на подачах и Дарья отыграла четыре матчбола. Один матчбол отыграла Лена Рыбакина, поэтому шансы были у обеих теннисисток. Но тут характер Рыбакиной, победительницы Уимблдона прошлого года, был сильнее, и она смогла доиграть этот матч до конца и одержать победу», — приводит слова Пивоваровой издание «Газета.Ru».
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