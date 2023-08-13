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«Последняя остановка перед US Open». Гауфф — о турнире в Цинциннати

«Последняя остановка перед US Open». Гауфф — о турнире в Цинциннати
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Американская теннисистка, седьмая ракетка мира Кори Гауфф уже прибыла в Цинциннати (США), где завтра стартует женский турнир категории WTA-1000.

«Последняя остановка перед US Open», – написала спортсменка на личной странице в социальной сети.

Напомним, в четвертьфинальном матче категории турнира WTA-1000 на харде в Монреале (Канада) американка Кори Гауфф уступила в трёх сетах со счётом 2:6, 7:5, 5:7 соотечественнице Джессике Пегуле, которая в следующем раунде оказалась сильнее спортсменки из Польши Иги Свёнтек, выйдя в финальную часть турнира.

Турнир категории WTA-1000 в американском Цинциннати пройдёт с 14 по 20 августа. Призовой фонд соревнований составляет $ 2 788 468.

Уже 28 августа в Нью-Йорке стартует турнир категории «Большой шлем».

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