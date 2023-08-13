Рыбакина — Самсонова: россиянка разгромно проиграла первый сет полуфинала Монреаля

Российская теннисистка Людмила Самсонова, 18-я ракетка мира, с разгромным счётом проиграла первый сет полуфинального матча хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Спортсменка смогла взять у четвёртой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной только один гейм.

Текущий счёт встречи — 1:6. Первый сет матча был сыгран спортсменками за 27 минут.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча, в котором Людмила Самсонова и Елена Рыбакина борются за выход в финал турнира в Монреале.

Спортсменка, которая одержит победу в этой встрече, в финале соревнований сразится за титул с третьей ракеткой мира из США Джессикой Пегулой, ранее обыгравшей первую ракетку мира польку Игу Свёнтек.