Возняцки: будущее в теннисе — это игроки, пытающиеся быть первыми на мяче

Датская теннисистка Каролина Возняцки поделилась мнением о будущем тенниса, а также рассказала о своих дальнейших целях.
«Приятно видеть, что вы можете выбрать свой собственный путь и добиться успеха, если вы хороши в этом конкретном деле. Я думаю, что большое будущее в теннисе – это игроки, пытающиеся быть первыми на мяче.
Определённо помогает, когда видишь всё со стороны, но гораздо проще сидеть и говорить, как кто-то должен играть.
С моим опытом я не паникую. Когда ты молодой игрок, ты хочешь выиграть сразу всё, а если нет, то начинаешь сомневаться во всём остальном. Но я знаю, где нахожусь, где хочу быть и что мне нужно сделать, чтобы туда попасть.
В конце концов, я знаю конечную цель и то, где мне нужно быть, чтобы победить любого игрока. Это нелегко, но я думаю, что, поскольку я уже не так молода, у меня хватает терпения, чтобы довести дело до конца и увидеть прогресс, которого я добиваюсь в каждом матче и каждом турнире. Это у меня в голове, и именно на этом я сосредоточена больше, чем на том, где я должна быть через год, потому что нереально заглядывать так далеко вперёд», – приводит слова Возняцки Tennis.com.
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