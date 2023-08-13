Рыбакина — Самсонова: россиянка перевела матч полуфинала Монреаля в третью партию
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Российская теннисистка Людмила Самсонова, 18-я ракетка мира, уверенно взяла второй сет полуфинального матча хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), отдав своей сопернице, четвёртой ракетке мира из Казахстана Елене Рыбакиной, только один гейм. Встреча спортсменок перешла в третью партию.
Текущий счёт после двух сетов — 1:6, 6:1. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Людмилы Самсоновой и Елены Рыбакиной за выход в финал турнира в Монреале.
Напомним, в финале соревнований победительница этой встречи сыграет с третьей ракеткой мира американской теннисисткой Джессикой Пегулой, ранее в своём полуфинале обыгравшей в трёх сетах первую ракетку мира из Польши Игу Свёнтек.
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