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Рыбакина — Самсонова: россиянка перевела матч полуфинала Монреаля в третью партию

Рыбакина — Самсонова: россиянка перевела матч полуфинала Монреаля в третью партию
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Российская теннисистка Людмила Самсонова, 18-я ракетка мира, уверенно взяла второй сет полуфинального матча хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), отдав своей сопернице, четвёртой ракетке мира из Казахстана Елене Рыбакиной, только один гейм. Встреча спортсменок перешла в третью партию.

Текущий счёт после двух сетов — 1:6, 6:1. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Людмилы Самсоновой и Елены Рыбакиной за выход в финал турнира в Монреале.

Напомним, в финале соревнований победительница этой встречи сыграет с третьей ракеткой мира американской теннисисткой Джессикой Пегулой, ранее в своём полуфинале обыгравшей в трёх сетах первую ракетку мира из Польши Игу Свёнтек.

Монреаль. 1/2 финала
13 августа 2023, воскресенье. 20:40 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 2
1 		6 6
         
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Комментарии
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