Самсонова вышла в финал турнира WTA-1000 в Монреале, в трёх сетах обыграв Рыбакину

Российская теннисистка Людмила Самсонова, 18-я ракетка мира, пробилась в финал хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В трёх сетах полуфинального матча спортсменка обыграла четвёртую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:1, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты. Людмила Самсонова по ходу матча выполнила восемь эйсов, реализовала пять брейк-пойнтов из девяти и допустила шесть двойных ошибок. На счету Елены Рыбакиной — 11 подач навылет, три реализованных брейк-пойнта из шести и девять двойных ошибок.

Через несколько часов россиянка поборется за титул турнира в Монреале с третьей ракеткой мира из США Джессикой Пегулой. Ранее у теннисисток было две личные встречи: на траве на Уимблдоне в 2021 году побеждала Самсонова, а на грунте в Риме в 2022 году сильнее была американка. Это будет первый матч спортсменок друг с другом на харде.

Отметим, что в лайв-рейтинге WTA Людмила Самсонова уже обошла Дарью Касаткину и стала первой ракеткой России.