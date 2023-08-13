Самсонова вышла в финал турнира WTA-1000 в Монреале, в трёх сетах обыграв Рыбакину

Российская теннисистка Людмила Самсонова, 18-я ракетка мира, пробилась в финал хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В трёх сетах полуфинального матча спортсменка обыграла четвёртую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:1, 6:2.
Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты. Людмила Самсонова по ходу матча выполнила восемь эйсов, реализовала пять брейк-пойнтов из девяти и допустила шесть двойных ошибок. На счету Елены Рыбакиной — 11 подач навылет, три реализованных брейк-пойнта из шести и девять двойных ошибок.
Через несколько часов россиянка поборется за титул турнира в Монреале с третьей ракеткой мира из США Джессикой Пегулой. Ранее у теннисисток было две личные встречи: на траве на Уимблдоне в 2021 году побеждала Самсонова, а на грунте в Риме в 2022 году сильнее была американка. Это будет первый матч спортсменок друг с другом на харде.
Отметим, что в лайв-рейтинге WTA Людмила Самсонова уже обошла Дарью Касаткину и стала первой ракеткой России.
- 13 августа 2023
-
23:17
-
22:55
-
22:25
-
21:50
-
21:17
-
21:10
-
21:04
-
19:48
-
19:09
-
18:41
-
17:20
-
16:55
-
16:24
-
16:17
-
16:03
-
15:00
-
13:54
-
13:11
-
13:00
-
12:57
-
12:35
-
12:28
-
11:43
-
11:23
-
10:41
-
10:35
-
10:27
-
10:14
-
10:07
-
09:55
-
09:42
-
06:21
-
04:54
-
04:21
-
00:49