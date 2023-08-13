Самсонова после турнира в Монреале впервые в карьере станет первой ракеткой России

Российская теннисистка Людмила Самсонова, которая сегодня, 13 августа, вышла в финал хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), обыграв четвёртую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину, благодаря своему выступлению на соревнованиях впервые в карьере станет первой ракеткой России уже в понедельник, 14 августа.
В лайв-рейтинге WTA Самсонова уже поднялась на 12-ю строчку, повторив свой лучший результат и обойдя другую россиянку, Дарью Касаткину. На текущий момент Людмила Самсонова, учитывая баллы за выход в финал Монреаля, с 2745 очками опережает соотечественницу на 10 рейтинговых очков.
После финала турнира, который начнётся приблизительно в 00:30 по московскому времени в понедельник, 14 августа, Людмила Самсонова может ещё упрочить своё положение в рейтинге WTA.
- 13 августа 2023
-
23:17
-
22:55
-
22:25
-
21:50
-
21:17
-
21:10
-
21:04
-
19:48
-
19:09
-
18:41
-
17:20
-
16:55
-
16:24
-
16:17
-
16:03
-
15:00
-
13:54
-
13:11
-
13:00
-
12:57
-
12:35
-
12:28
-
11:43
-
11:23
-
10:41
-
10:35
-
10:27
-
10:14
-
10:07
-
09:55
-
09:42
-
06:21
-
04:54
-
04:21
-
00:49