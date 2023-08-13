Самсонова после турнира в Монреале впервые в карьере станет первой ракеткой России

Российская теннисистка Людмила Самсонова, которая сегодня, 13 августа, вышла в финал хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), обыграв четвёртую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину, благодаря своему выступлению на соревнованиях впервые в карьере станет первой ракеткой России уже в понедельник, 14 августа.

В лайв-рейтинге WTA Самсонова уже поднялась на 12-ю строчку, повторив свой лучший результат и обойдя другую россиянку, Дарью Касаткину. На текущий момент Людмила Самсонова, учитывая баллы за выход в финал Монреаля, с 2745 очками опережает соотечественницу на 10 рейтинговых очков.

После финала турнира, который начнётся приблизительно в 00:30 по московскому времени в понедельник, 14 августа, Людмила Самсонова может ещё упрочить своё положение в рейтинге WTA.