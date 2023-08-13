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Самсонова — Пегула: текстовая трансляция финала турнира WTA-1000 в Монреале

Самсонова — Пегула: текстовая трансляция финала турнира WTA-1000 в Монреале
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Ночью понедельника, 14 августа, состоится финальный матч хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), в котором за чемпионский титул будет бороться российская теннисистка, 18-я ракетка мира Людмила Самсонова. Её соперницей будет третья ракетка мира из США Джессика Пегула. Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 00:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Людмилы Самсоновой и Джессики Пегулы за победу на турнире в Монреале.

Ранее у теннисисток было две личные встречи, по победам в которых ничья: Самсонова побеждала на траве во втором круге Уимблдона в 2021 году, а Пегула была сильнее на грунте в первом круге турнира WTA-1000 в Риме в 2022 году. Это будет первый поединок спортсменок друг с другом на харде.

Монреаль. Финал
14 августа 2023, понедельник. 00:30 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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