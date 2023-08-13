Самсонова — Пегула: текстовая трансляция финала турнира WTA-1000 в Монреале

Ночью понедельника, 14 августа, состоится финальный матч хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), в котором за чемпионский титул будет бороться российская теннисистка, 18-я ракетка мира Людмила Самсонова. Её соперницей будет третья ракетка мира из США Джессика Пегула. Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 00:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Людмилы Самсоновой и Джессики Пегулы за победу на турнире в Монреале.
Ранее у теннисисток было две личные встречи, по победам в которых ничья: Самсонова побеждала на траве во втором круге Уимблдона в 2021 году, а Пегула была сильнее на грунте в первом круге турнира WTA-1000 в Риме в 2022 году. Это будет первый поединок спортсменок друг с другом на харде.
- 13 августа 2023
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