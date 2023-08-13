Шелтон обыграл Юбэнкса в матче первого круга в Цинциннати
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Американский теннисист, 41-я ракетка мира Бен Шелтон одержал победу в первом круге хардового турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США). Спортсмен в трёх сетах обыграл своего соотечественника, 29-ю ракетку мира Кристофера Юбэнкса. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:4.
Матч продолжался 2 часа 1 минуту. По ходу встречи Бен Шелтон выполнил девять эйсов и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. Его соперник, в свою очередь, выполнил восемь подач навылет, реализовал один брейк-пойнт из шести и допустил три двойные ошибки.
Цинциннати (м). 1-й круг
13 августа 2023, воскресенье. 21:10 МСК
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 1
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|6
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|4
|4
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
Во втором круге американец Шелтон встретится с четвёртой ракеткой мира, спортсменом из Греции Стефаносом Циципасом.
Турнир проходит в Цинциннати с 13 по 20 августа. Общий призовой фонд составляет $ 6,6 млн.
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