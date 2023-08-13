Шелтон обыграл Юбэнкса в матче первого круга в Цинциннати

Американский теннисист, 41-я ракетка мира Бен Шелтон одержал победу в первом круге хардового турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США). Спортсмен в трёх сетах обыграл своего соотечественника, 29-ю ракетку мира Кристофера Юбэнкса. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 1 минуту. По ходу встречи Бен Шелтон выполнил девять эйсов и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. Его соперник, в свою очередь, выполнил восемь подач навылет, реализовал один брейк-пойнт из шести и допустил три двойные ошибки.

Во втором круге американец Шелтон встретится с четвёртой ракеткой мира, спортсменом из Греции Стефаносом Циципасом.

Турнир проходит в Цинциннати с 13 по 20 августа. Общий призовой фонд составляет $ 6,6 млн.