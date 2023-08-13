«Мне нечего терять». Самсонова прокомментировала выход в финал турнира в Монреале

Российская теннисистка Людмила Самсонова, 18-я ракетка мира, прокомментировала свой выход в финал турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), где уже примерно через час ей предстоит побороться за титул с третьей ракеткой мира из США Джессикой Пегулой.

«Если честно, я чувствую себя очень уставшей. Не знаю, как удалось справиться сегодня. Хочу насладиться следующим матчем. Насладиться и сыграть как можно лучше. Я знаю, что этот матч будет сложнее, чем любой другой, потому что я уже сыграла сегодня один матч, но, думаю, я могу наслаждаться этим. Мне нечего терять», — приводит слова Самсоновой издание Reuters.

В полуфинальном матче Людмила Самсонова в трёх сетах обыграла четвёртую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину, а ранее россиянка одолела по ходу турнира вторую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко.