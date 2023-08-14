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Самсонова разгромно проиграла Пегуле в финале турнира в Монреале

Самсонова разгромно проиграла Пегуле в финале турнира в Монреале
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Российская теннисистка Людмила Самсонова потерпела разгромное поражение в финале турнира в Монреале. В решающем матче она уступила американке Джессике Пегуле со счётом 1:6, 0:6.

Продолжительность встречи составила 49 минут. За это время Самсонова допустила шесть двойных ошибок. На счету Пегулы пять подач навылет, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Напомним, в полуфинале турнира в Монреале Самсонова обыграла представительницу Казахстана, четвёртую ракетку мира Елену Рыбакину со счётом 1:6, 6:1, 6:2. Ранее россиянка одолела по ходу турнира вторую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко.

Благодаря своему выступлению на соревнованиях Самсонова впервые в карьере станет первой ракеткой России уже в понедельник, 14 августа, сместив с этой позиции Дарью Касаткину.

Монреаль. Финал
14 августа 2023, понедельник. 00:45 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		0  
         
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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