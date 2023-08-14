Самсонова разгромно проиграла Пегуле в финале турнира в Монреале

Российская теннисистка Людмила Самсонова потерпела разгромное поражение в финале турнира в Монреале. В решающем матче она уступила американке Джессике Пегуле со счётом 1:6, 0:6.

Продолжительность встречи составила 49 минут. За это время Самсонова допустила шесть двойных ошибок. На счету Пегулы пять подач навылет, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Напомним, в полуфинале турнира в Монреале Самсонова обыграла представительницу Казахстана, четвёртую ракетку мира Елену Рыбакину со счётом 1:6, 6:1, 6:2. Ранее россиянка одолела по ходу турнира вторую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко.

Благодаря своему выступлению на соревнованиях Самсонова впервые в карьере станет первой ракеткой России уже в понедельник, 14 августа, сместив с этой позиции Дарью Касаткину.