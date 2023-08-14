Азаренко поздравила Пегулу с победой над Самсоновой в финале турнира в Монреале

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поздравила американку Джессику Пегулу с победой на турнире в Монреале. Напомним, в решающем матче турнира она разгромила россиянку Людмилу Самсонову со счётом 1:6, 0:6. Для победы американке понадобилось 49 минут.

«Да, Джесс! Поздравляю, очень рада за тебя», — написала Азаренко в своём «твиттере».

Пегула в четвёртый раз встретилась с Самсоновой и сделала счёт 3-1 в личных противостояниях.

Ранее сообщалось, что благодаря своему выступлению на турнире в Монреале Самсонова впервые в карьере станет первой ракеткой России уже в понедельник, 14 августа, сместив с этой позиции Дарью Касаткину.

Напомним, в полуфинале турнира Самсонова обыграла представительницу Казахстана, четвёртую ракетку мира Елену Рыбакину. Ранее россиянка одолела по ходу турнира вторую ракетку мира, белоруску Арину Соболенко.