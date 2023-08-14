Джессика Пегула выиграла второй турнир категории WTA-1000

Третья ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула во второй раз смогла одержать победу на турнире категории WTA-1000.

Сегодня, 14 августа, завершился финальный матч турнира в Монреале, в котором американка Пегула обыграла российскую теннисистку Людмилу Самсонову со счётом 1:6, 0:6. В 2022 году спортсменка взяла трофей в Гвадалахаре. Всего это третий одиночный титул в карьере Пегулы.

Продолжительность встречи между Самсоновой и Пегулой составила 49 минут. За это время Самсонова допустила шесть двойных ошибок. На счету Пегулы пять подач навылет, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Общий призовой фонд турнира в Монреале в женском одиночном разряде составлял $ 2,7 млн.