Пегула высказалась о победе над Самсоновой в финале турнира в Монреале

Американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала победу над россиянкой Людмилой Самсоновой в финале турнира в Монреале.

«Я знаю, что физически она чувствовала себя не лучшим образом, но в то же время я провела действительно чистый матч. Не думаю, что допустила какие-то невынужденные ошибки или что-то в этом роде. Я провела идеальный матч. Я чувствую, что сделал достаточно, чтобы, играть свободно и просто держаться так долго, как могла, пока не выиграла матч. Это был хороший день», — приводит слова Пегулы официальный сайт WTA.

Пегула в четвёртый раз встретилась с Самсоновой и сделала счёт 3-1 в личных противостояниях.

Ранее сообщалось, что благодаря своему выступлению на турнире в Монреале Самсонова впервые в карьере станет первой ракеткой России уже в понедельник, 14 августа, сместив с этой позиции Дарью Касаткину.