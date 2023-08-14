Людмила Самсонова впервые в карьере стала первой ракеткой России
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Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.
Российская теннисистка Людмила Самсонова поднялась на 12-ю строчку, опередив соотечественницу Дарью Касаткину (13). Это стало возможным благодаря её выходу в финал «Мастерса» в Монреале (Канада), где спортсменка уступила американке Джессике Пегуле (1:6, 0:6). Таким образом, Самсонова впервые в карьере стала первой ракеткой России.
Напомним, в полуфинале турнира в Монреале Людмила Самсонова обыграла представительницу Казахстана, четвёртую ракетку мира Елену Рыбакину со счётом 1:6, 6:1, 6:2. Ранее российская теннисистка одолела по ходу турнира категории WTA-1000 вторую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко.
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