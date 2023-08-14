Фрэнсис Тиафо одержал победу на старте турнира в Цинциннати

Американский теннисист, 10-я ракетка мира Фрэнсис Тиафо одержал победу в первом круге хардового турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США). Спортсмен в трёх сетах обыграл своего представителя Нидерландов, 26-ю ракетку мира Таллона Грикспора. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 6:4.

Матч продолжался 2 часа и 26 минут. По ходу встречи Тиафо выполнил десять эйсов и реализовал четыре из девяти брейк-пойнтов. Его соперник, в свою очередь, выполнил 16 подач навылет, реализовал два брейк-пойнта из восьми и допустил восемь двойных ошибок.

Во втором круге американец Тиафо встретится с победителем пары Брэндон Накашима (США) – Стэн Вавринка (Швейцария).

Турнир проходит в Цинциннати с 13 по 20 августа. Общий призовой фонд составляет $ 6,6 млн.