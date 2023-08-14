Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фрэнсис Тиафо одержал победу на старте турнира в Цинциннати

Фрэнсис Тиафо одержал победу на старте турнира в Цинциннати
Комментарии

Американский теннисист, 10-я ракетка мира Фрэнсис Тиафо одержал победу в первом круге хардового турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США). Спортсмен в трёх сетах обыграл своего представителя Нидерландов, 26-ю ракетку мира Таллона Грикспора. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 6:4.

Матч продолжался 2 часа и 26 минут. По ходу встречи Тиафо выполнил десять эйсов и реализовал четыре из девяти брейк-пойнтов. Его соперник, в свою очередь, выполнил 16 подач навылет, реализовал два брейк-пойнта из восьми и допустил восемь двойных ошибок.

Во втором круге американец Тиафо встретится с победителем пары Брэндон Накашима (США) – Стэн Вавринка (Швейцария).

Турнир проходит в Цинциннати с 13 по 20 августа. Общий призовой фонд составляет $ 6,6 млн.

Цинциннати (м). 1-й круг
14 августа 2023, понедельник. 02:40 МСК
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 7 6
4 		7 9 4
         
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023