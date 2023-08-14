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Видеообзор финального матча Самсоновой с Пегулой в Монреале

Российская теннисистка Людмила Самсонова, 12-я ракетка мира, уступила в финале хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В двух сетах финального матча спортсменка проиграла третьей ракетке мира из США Джессике Пегуле.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор финальной встречи.

Видео доступно в YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

Третья ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула смогла одержать свою вторую победу на турнире категории WTA-1000.

Матч завершился со счётом 6:1, 6:0 в пользу американской спортсменки. Это всего третий одиночный титул в карьере Пегулы.

Российская теннисистка Людмила Самсонова поднялась на 12-ю строчку, опередив соотечественницу, Дарью Касаткину (13). Это стало возможным благодаря её выходу в финал турнира WTA-1000 в Монреале. Таким образом, Самсонова впервые в карьере стала первой ракеткой России.