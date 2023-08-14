Рыбакина – о матче 1/2 финала в Монреале: чувствую себя разбитой из-за расписания

Четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала своё поражение в полуфинальном матче турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

«Я чувствую себя разбитой только из-за расписания и всей ситуации. Я не очень довольна этим, но да, это то, что есть. К сожалению, в таких ситуациях игроки мало что могут сделать. Решение на самом деле не за нами. Погода не помогла.

Поэтому я получила некоторые травмы, но мы попытались справиться с этим.

Это первый раз и, надеюсь, последний, потому что я думаю, что это было немного непрофессионально из-за расписания турнира, думаю, что WTA здесь важнее всего. Лидерство пока немного слабое, но, надеюсь, что-то изменится, потому что в этом году было много ситуаций, которые я не могу понять.

Теперь я должна посмотреть, как себя чувствую, и оценить небольшие травмы, которые у меня есть сейчас, так что посмотрим на мои планы. Я должна быть умной в принятии любого решения, потому что US Open совсем скоро», – сказала Рыбакина на пресс-конференции.