Самсонова выступила с критикой расписания турнира WTA-1000 в Монреале

Российская теннисистка Людмила Самсонова после поражения (1:6, 0:6) в финале WTA-1000 в Монреале (Канада) в матче с американкой Джессикой Пегулой (третья ракетка мира) критически высказалась о времени проведения матчей турнира.

«Для меня это была тяжёлая неделя. Столько матчей, столько переживаний, непростая погода. Я старалась изо всех сил, но сегодня этого было недостаточно.

Честно говоря, я бы хотела получить больше времени [между полуфиналом и финалом], но они сказали, что это невозможно.

У меня даже не было времени на восстановление, потому что я была в физиотерапевтическом кабинете, где пыталась забинтовать всё свое тело, а на это уходит час. Я ушла с корта, а потом [почти сразу] вернулась, это было странно.

Странно, что люди так мало заботятся о нас. Если вы знаете, [что будет дождь], то должны составить расписание так, чтобы мы могли играть, потому что мы уже провели два матча в один день.

Так что нужно постараться сделать всё возможное, чтобы в следующий раз не пришлось играть два матча в один день. Это моё мнение», — приводит слова Самсоновой TennisUpToDate.

Между полуфинальным матчем Самсоновой с четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной (1:6, 6:1, 6:2), перенесённым из-за дождя, и финальной встречей с Пегулой прошло всего лишь чуть больше двух часов.