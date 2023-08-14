Самсонова выступила с критикой расписания турнира WTA-1000 в Монреале

Российская теннисистка Людмила Самсонова после поражения (1:6, 0:6) в финале WTA-1000 в Монреале (Канада) в матче с американкой Джессикой Пегулой (третья ракетка мира) критически высказалась о времени проведения матчей турнира.
«Для меня это была тяжёлая неделя. Столько матчей, столько переживаний, непростая погода. Я старалась изо всех сил, но сегодня этого было недостаточно.
Честно говоря, я бы хотела получить больше времени [между полуфиналом и финалом], но они сказали, что это невозможно.
У меня даже не было времени на восстановление, потому что я была в физиотерапевтическом кабинете, где пыталась забинтовать всё свое тело, а на это уходит час. Я ушла с корта, а потом [почти сразу] вернулась, это было странно.
Странно, что люди так мало заботятся о нас. Если вы знаете, [что будет дождь], то должны составить расписание так, чтобы мы могли играть, потому что мы уже провели два матча в один день.
Так что нужно постараться сделать всё возможное, чтобы в следующий раз не пришлось играть два матча в один день. Это моё мнение», — приводит слова Самсоновой TennisUpToDate.
Между полуфинальным матчем Самсоновой с четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной (1:6, 6:1, 6:2), перенесённым из-за дождя, и финальной встречей с Пегулой прошло всего лишь чуть больше двух часов.
- 14 августа 2023
-
11:59
-
11:11
-
10:56
-
10:24
-
10:11
-
09:58
-
09:55
-
09:50
-
09:37
-
05:39
-
04:16
-
03:51
-
03:42
-
03:31
-
03:16
-
01:48
-
00:40
-
00:10
- 13 августа 2023
-
23:50
-
23:30
-
23:27
-
23:17
-
22:55
-
22:25
-
21:50
-
21:17
-
21:10
-
21:04
-
19:48
-
19:09
-
18:41
-
17:20
-
16:55
-
16:24
-
16:17