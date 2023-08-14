Рик Макки назвал имя лидера в женском теннисе

Бывший тренер россиянки Марии Шараповой и американок Винус и Серены Уильямс Рик Макки поделился мнением об игроке, который уже сейчас бьёт все рекорды.

«Да, я чувствую, что это Ига, а затем и все остальные, просто потому что она доказала, что у неё в кармане четыре турнира Большого шлема, ну, в заднем кармане, для меня, она лидер в клубе.

Она не будет шататься так сильно, как другие, потому что в её игре больше клея. Она находит углы на корте. Я имею в виду, что она делает несколько удивительных ракурсов, знаете ли, но мне нравится, как она соревнуется, и она ставит столько галочек, что для меня она стоит особняком.

Но, как говорится, любой может победить кого угодно. Но она показала мне больше психологической последовательности, понимаете? Вот что я вижу сейчас», – приводит слова Макки Tennis Infinity.