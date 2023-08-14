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«Это для тебя, Декс». Пегула – о том, кому посвятила победу в Монреале

«Это для тебя, Декс». Пегула – о том, кому посвятила победу в Монреале
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула посвятила титул хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) своему покойному псу Декстеру.

«Две недели назад, когда я целыми днями плакала на своём диване, думая, как я собираюсь начать эти качели, до этой недели. Это для тебя, Декс, спасибо, что присматривал за мной здесь», — написала Пегула в социальной сети на своей странице.

Сегодня, 14 августа, завершился финальный матч турнира в Монреале, в котором американка Пегула обыграла российскую теннисистку Людмилу Самсонову со счётом 6:1, 6:0. В 2022 году спортсменка завоевала трофей на соревнованиях в Гвадалахаре. Отметим, что это всего третий одиночный титул в карьере Пегулы.

Общий призовой фонд турнира в Монреале в женском одиночном разряде составил $ 2,7 млн.

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