«Это для тебя, Декс». Пегула – о том, кому посвятила победу в Монреале

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула посвятила титул хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) своему покойному псу Декстеру.
«Две недели назад, когда я целыми днями плакала на своём диване, думая, как я собираюсь начать эти качели, до этой недели. Это для тебя, Декс, спасибо, что присматривал за мной здесь», — написала Пегула в социальной сети на своей странице.
Сегодня, 14 августа, завершился финальный матч турнира в Монреале, в котором американка Пегула обыграла российскую теннисистку Людмилу Самсонову со счётом 6:1, 6:0. В 2022 году спортсменка завоевала трофей на соревнованиях в Гвадалахаре. Отметим, что это всего третий одиночный титул в карьере Пегулы.
Общий призовой фонд турнира в Монреале в женском одиночном разряде составил $ 2,7 млн.
- 14 августа 2023
-
11:59
-
11:11
-
10:56
-
10:24
-
10:11
-
09:58
-
09:55
-
09:50
-
09:37
-
05:39
-
04:16
-
03:51
-
03:42
-
03:31
-
03:16
-
01:48
-
00:40
-
00:10
- 13 августа 2023
-
23:50
-
23:30
-
23:27
-
23:17
-
22:55
-
22:25
-
21:50
-
21:17
-
21:10
-
21:04
-
19:48
-
19:09
-
18:41
-
17:20
-
16:55
-
16:24
-
16:17