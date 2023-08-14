«Расписание было не в её пользу». Пегула – о финальном матче с Самсоновой

Третья ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула поддержала российскую теннисистку Людмилу Самсонову в её критике о времени проведения матчей хардового турнира категории WTA-100 в Монреале (Канада).

«Я думаю, что все должны поаплодировать ей [Самсоновой. Прим. «Чемпионата»], потому что она сыграла около 5 матчей за 3 дня», — сказала Пегула в интервью сразу после матча.

«Я знаю, что расписание было не в её пользу. Это отстой, когда ты чувствуешь, что ты на действительно нечестной игровой площадке, особенно такой великий игрок, как она», – сказала Пегула на послематчевой пресс-конференции.

Пегула обыграла российскую теннисистку Самсонову со счётом 6:1, 6:0.

Общий призовой фонд турнира в Монреале в женском одиночном разряде составил $ 2,7 млн.