«Расписание было не в её пользу». Пегула – о финальном матче с Самсоновой

Третья ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула поддержала российскую теннисистку Людмилу Самсонову в её критике о времени проведения матчей хардового турнира категории WTA-100 в Монреале (Канада).
«Я думаю, что все должны поаплодировать ей [Самсоновой. Прим. «Чемпионата»], потому что она сыграла около 5 матчей за 3 дня», — сказала Пегула в интервью сразу после матча.
«Я знаю, что расписание было не в её пользу. Это отстой, когда ты чувствуешь, что ты на действительно нечестной игровой площадке, особенно такой великий игрок, как она», – сказала Пегула на послематчевой пресс-конференции.
Пегула обыграла российскую теннисистку Самсонову со счётом 6:1, 6:0.
Общий призовой фонд турнира в Монреале в женском одиночном разряде составил $ 2,7 млн.
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