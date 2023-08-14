Цинциннати — 2023, мужчины: результаты матчей 1-го игрового дня
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Вчера, 13 августа, стартовал турнир серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Он завершится 20 августа, за неделю до начала US Open – 2023.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня соревнований в Цинциннати.
Теннис. «Мастерс» в Цинциннати. Результаты первого игрового дня:
Бен Шелтон (США) – Кристофер Юбэнкс (США) – 5:7, 6:4, 6:4.
Йосихито Нисиока (Япония) – Грегуар Баррер (Франция) – 6:4, 7:5.
Адриан Маннарино (Франция) – Ришар Гаске (Франция) – 6:4, 6:3.
Фрэнсис Тиафо (США, 10) – Таллон Грикспор (Нидерланды) – 6:4, 6:7 (7:9), 6:4.
Призовой фонд «Мастерса» в американском Цинциннати составил $ 6 600 000. Его действующим чемпионом является хорватский теннисист Борна Чорич.
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