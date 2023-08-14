Селиваненко: Самсонова показала, что она играет на одном уровне с топом рейтинга WTA

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко подвёл итог выступлению российской теннисистки Людмилы Самсоновой (12-я ракетка мира) на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада), где спортсменка дошла до финала.
«Самсонова провела великолепный турнир. Она одержала победы над целым рядом лидеров нынешнего сезона. Людмила показала, что она играет на одном уровне с теми теннисистками, которые сейчас возглавляют рейтинг WTA», – приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.
Благодаря выходу в финал в Монреале Самсонова переместилась с 18-го на 12-е место в рейтинге WTA, а также впервые в карьере стала первой ракеткой России. По ходу турнира теннисистка обыграла Катержину Синякову (Чехия), Чжэн Циньвэнь (Китай), вторую ракетку мира Арину Соболенко (Беларусь), олимпийскую чемпионку 2020 года Белинду Бенчич (Швейцария) и четвёртую ракетку мира Елену Рыбакину (Казахстан). В финале Самсонова уступила американке Джессике Пегуле (третья ракетка мира).
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