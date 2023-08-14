Синнер рассказал о своём плане на игру в победном финале «Мастерса»
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Победитель «Мастерса» в Торонто, итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, каким был его план на финальный матч турнира с австралийцем Алексом де Минором (6:4, 6:1).
«Было немного ветрено, и нам обоим пришлось приспосабливаться. Но у меня такое чувство, что хорошо играл на приёме. Алекс очень быстр, поэтому иногда приходилось играть в противоход. Я пытался найти верный баланс, иногда я соглашался на долгие розыгрыши, а иногда мощнее атаковал. Мы оба были готовы к долгой борьбе, и первый сет был очень важен», — приводит слова Синнера L'Equipe.
Победа на «Мастерсе» в Торонто стала для итальянца первой на турнирах подобной категории. Благодаря этому успеху 21-летний итальянец переместился на шестое место в рейтинге ATP.
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