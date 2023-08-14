Елена Рыбакина — о Монреале: мягко говоря, это была интересная неделя

Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала в социальных сетях пост, посвящённый выступлению на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада).
Напомним, Рыбакина дошла на турнире до полуфинала, где со счётом 6:1, 1:6, 2:6 проиграла россиянке Людмиле Самсоновой. Елене пришлось сыграть два матча в один день из-за дождя в Монреаля. После поражения от Самсоновой Елена призналась, что чувствует себя «разбитой» из-за расписания.
«Мягко говоря, это была интересная неделя. Но, покидая Монреаль, я постараюсь увезти с собой только доброту здешних людей и ту потрясающую поддержку, которую я получала от фанатов. Сейчас мы смотрим вперёд и сосредотачиваемся на подготовке к следующим турнирам. Ещё раз спасибо за то, что поддерживаете и днём, и ночью», — обратилась Рыбакина к подписчикам в своих социальных сетях.
- 14 августа 2023
-
18:02
-
17:52
-
17:41
-
17:05
-
16:41
-
16:17
-
16:12
-
15:27
-
15:00
-
14:21
-
14:00
-
13:56
-
11:59
-
11:11
-
10:56
-
10:24
-
10:11
-
09:58
-
09:55
-
09:50
-
09:37
-
05:39
-
04:16
-
03:51
-
03:42
-
03:31
-
03:16
-
01:48
-
00:40
-
00:10
- 13 августа 2023
-
23:50
-
23:30
-
23:27
-
23:17
-
22:55