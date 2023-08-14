Елена Рыбакина — о Монреале: мягко говоря, это была интересная неделя

Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала в социальных сетях пост, посвящённый выступлению на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

Напомним, Рыбакина дошла на турнире до полуфинала, где со счётом 6:1, 1:6, 2:6 проиграла россиянке Людмиле Самсоновой. Елене пришлось сыграть два матча в один день из-за дождя в Монреаля. После поражения от Самсоновой Елена призналась, что чувствует себя «разбитой» из-за расписания.

«Мягко говоря, это была интересная неделя. Но, покидая Монреаль, я постараюсь увезти с собой только доброту здешних людей и ту потрясающую поддержку, которую я получала от фанатов. Сейчас мы смотрим вперёд и сосредотачиваемся на подготовке к следующим турнирам. Ещё раз спасибо за то, что поддерживаете и днём, и ночью», — обратилась Рыбакина к подписчикам в своих социальных сетях.