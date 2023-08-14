Даниил Медведев подчеркнул особое значение «Мастерса» в Цинциннати

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился настроем на турнир серии «Мастерс» в Цинциннати (США). В стартовом для себя раунде Медведев сразится с победителем матча Даниэль Эванс (Великобритания) – Лоренцо Музетти (Италия).
«Это мой последний старт перед US Open, турнир очень важный – «Мастерс». В Торонто у меня, к сожалению, не получилось показать всё, на что рассчитывал. Так что у меня есть пара дней, чтобы настроиться на нужный лад уже здесь, а потом, конечно, самое важное – стараться побеждать. Сетка довольно сложная, я бы сказал, что все соперники очень сильные, что неудивительно. Так что очень жду начала.
У меня есть два-три дня на тренировки и, надеюсь, я смогу использовать свои наработки во время турнира. Но проблема в том, что тренировки и официальные матчи очень сильно отличаются друг от друга. Как я уже говорил, ты можешь пытаться над чем-то работать на тренировках, но это не имеет смысла, пока ты не сможешь воплотить это в жизнь во время матча. Это то, к чему нужно стремиться. Надеюсь, я смогу прибавить и показать свою лучшую игру перед US Open», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
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