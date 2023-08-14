Джокович рассказал, как пережил поражение от Алькараса в финале Уимблдона

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович ответил, оправился ли от поражения от испанца Карлоса Алькараса в финале Уимблдона-2023.

«Это не первый крупный матч, который я проиграл, и не последний, поэтому могу сказать, что справился с этим поражением за один день. Я провёл несколько дней в отпуске с семьёй, думал о том, как бы мог улучшить свою игру, чтобы выиграть прошедший финал.

Я упустил несколько моментов, особенно во втором сете, где у меня была возможность оторваться от него. Также в пятом сете у меня был брейк-пойнт, которым я не понял, как воспользоваться. Честно говоря, Карлос стал чемпионом абсолютно заслуженно, он знал, как наилучшим образом играть в важные моменты», — сказал Джокович в интервью перед «Мастерсом» в Цинциннати.