Вероника Кудерметова — Винус Уильямс: текстовая онлайн-трансляция турнира в Цинциннати

Сегодня, 14 августа, 16-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова начнёт свой путь на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче первого круга Кудерметова (16) сразится с семикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, американкой Винус Уильямс (WC). Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте и начнётся приблизительно в 22:15 мск (старт встречи задерживается из-за дождя).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова – Винус Уильямс в первом круге турнира в Цинциннати.

Отметим, что ранее Кудерметова и Уильямс никогда друг с другом не играли. 43-летняя Винус в данный момент занимает 533-ю позицию в рейтинге WTA.