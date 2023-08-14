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Вероника Кудерметова — Винус Уильямс: текстовая онлайн-трансляция турнира в Цинциннати

Вероника Кудерметова — Винус Уильямс: текстовая онлайн-трансляция турнира в Цинциннати
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Сегодня, 14 августа, 16-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова начнёт свой путь на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче первого круга Кудерметова (16) сразится с семикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, американкой Винус Уильямс (WC). Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте и начнётся приблизительно в 22:15 мск (старт встречи задерживается из-за дождя).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова – Винус Уильямс в первом круге турнира в Цинциннати.

Цинциннати (ж). 1-й круг
14 августа 2023, понедельник. 22:15 МСК
Винус Уильямс
533
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Вероника Кудерметова
16
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Отметим, что ранее Кудерметова и Уильямс никогда друг с другом не играли. 43-летняя Винус в данный момент занимает 533-ю позицию в рейтинге WTA.

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