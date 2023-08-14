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Украинка Марта Костюк потерпела разгромное поражение на старте турнира в Цинциннати

Украинка Марта Костюк потерпела разгромное поражение на старте турнира в Цинциннати
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32-я ракетка мира, 21-летняя украинская теннисистка Марта Костюк не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), который продлится до 20 августа. Призовой фонд соревнований составил $ 2 788 468.

В стартовом матче Костюк со счётом 2:6, 1:6 потерпела поражение от 43-й ракетки мира, итальянки Ясмине Паолини (Q). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 3 минуты. Костюк один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один заработанный брейк-пойнт. На счету Паолини один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных.

В следующем раунде Паолини сразится с победительницей матча Кристина Бушкэ (Испания, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария, 13).

Цинциннати (ж). 1-й круг
14 августа 2023, понедельник. 20:45 МСК
Ясмине Паолини
43
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Марта Костюк
32
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Комментарии
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