Оже-Альяссим обыграл Берреттини на старте «Мастерса» в Цинциннати

14-я ракетка мира, 23-летний канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим пробился во второй круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), призовой фонд которого составил $ 6 600 000.

В стартовом матче Оже-Альяссим (12) со счётом 4:6, 6:2, 6:3 обыграл финалиста Уимблдона-2021, итальянца Маттео Берреттини. Это первая победа канадца за 2,5 месяца.

Встреча Оже-Альяссима и Берреттини продлилась 2 часа 20 минут. Феликс девять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Маттео три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Следующим соперником Оже-Альяссима станет 32-я ракетка мира, представитель Франции Адриан Маннарино.