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Роман Сафиуллин не сумел пробиться во 2-й круг «Мастерса» в Цинциннати

Роман Сафиуллин не сумел пробиться во 2-й круг «Мастерса» в Цинциннати
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63-я ракетка мира, 26-летний российский теннисист Роман Сафиуллин не сумел пробиться во второй круг хардового турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), призовой фонд которого составляет $ 6 600 000.

В матче первого круга Сафиуллин со счётом 6:4, 3:6, 3:6 проиграл 26-му номеру рейтинга ATP, представителю Чили Николасу Харри. Встреча теннисистов продлилась 2 часа 26 минут. Сафиуллин пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Харри пять эйсов, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Следующим соперником Харри в Цинциннати станет победитель матча Энди Маррей (Великобритания) — Карен Хачанов (Россия, 11).

Цинциннати (м). 1-й круг
14 августа 2023, понедельник. 20:45 МСК
Роман Сафиуллин
63
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
4 		6 6
         
Николас Харри
26
Чили
Николас Харри
Н. Харри
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