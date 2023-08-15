Ига Свёнтек обрушилась с критикой на WTA после турнира в Монреале

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек раскритиковала руководство WTA после турнира в Монреале. Напомним, там некоторым теннисисткам пришлось играть по несколько матчей за один день, в том числе в решающей стадии.
«Конечно, мы не можем ничего поделать с погодой, но нужно же сосредотачиваться на том, что полезно для игроков. Тур и так очень напряжённый из-за переездов, у нас не бывает двух дней отдыха, поэтому в будущем было бы неплохо сосредотачиваться на игроках. Особенно в следующем году, когда обязательных турниров будет ещё больше.
Думаю, это действительно непрофессиональные ситуации. Я не могу толком сказать, что турнир сделал не так, но, кажется, что главные здесь – это WTA. В данный момент руководство действительно проявляет себя слабо, но я надеюсь, что скоро что-то изменится», — сказала Свёнтек на пресс-конференции, посвящённой старту турнира в Цинциннати.
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