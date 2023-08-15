Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Свёнтек обрушилась с критикой на WTA после турнира в Монреале

Ига Свёнтек обрушилась с критикой на WTA после турнира в Монреале
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек раскритиковала руководство WTA после турнира в Монреале. Напомним, там некоторым теннисисткам пришлось играть по несколько матчей за один день, в том числе в решающей стадии.

«Конечно, мы не можем ничего поделать с погодой, но нужно же сосредотачиваться на том, что полезно для игроков. Тур и так очень напряжённый из-за переездов, у нас не бывает двух дней отдыха, поэтому в будущем было бы неплохо сосредотачиваться на игроках. Особенно в следующем году, когда обязательных турниров будет ещё больше.

Думаю, это действительно непрофессиональные ситуации. Я не могу толком сказать, что турнир сделал не так, но, кажется, что главные здесь – это WTA. В данный момент руководство действительно проявляет себя слабо, но я надеюсь, что скоро что-то изменится», — сказала Свёнтек на пресс-конференции, посвящённой старту турнира в Цинциннати.

Материалы по теме
«Какой стыд!» Теннисный мир вступился за россиянку, которой испортили финал «тысячника»
«Какой стыд!» Теннисный мир вступился за россиянку, которой испортили финал «тысячника»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023