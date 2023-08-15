Элина Свитолина объяснила своё снятие с турнира в Цинциннати

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала решение сняться с турнира в Цинциннати.
«К сожалению, после Уимблдона я испытываю некоторую боль в ногах, и мне посоветовали пройти обследование после Монреаля, который показал некоторые проблемы, требующие решения и отдыха, поэтому я не могу играть в Цинциннати в этом году. Я действительно разочарована тем, что выбываю из игры где бы то ни было, но я люблю болельщиков в Цинциннати и люблю играть перед ними, что делает это решение ещё более трудным, но я должен последовать совету врача, который мне дали. Сейчас я сделаю всё возможное, чтобы отдохнуть и восстановиться к Открытому чемпионату США. Спасибо вам за ваше понимание», — написала Свитолина в своей социальной сети.
В матче первого круга Свитолина должна была встретится с Каролин Возняцки. Место Свитолины займёт экс-россиянка Варвара Грачёва, которая с 2023 года выступает за Францию.
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