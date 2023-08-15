Винус Уильямс прокомментировала победу над Вероникой Кудерметовой на турнире в Цинциннати

Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала победу над россиянкой Вероникой Кудерметовой (6:4, 7:5) в первом круге турнира в Цинциннати.

«Я сделала всё возможное, чтобы прибыть сюда как можно скорее в наилучшей форме, которую я смогла набрать за это время. Так что это доставляет удовольствие — одержать победу, имея очень мало времени на подготовку.

Я думаю, в какой-то момент, когда ты проигрываешь двойной брейк, ты начинаешь думать: «Ну, я, по крайней мере, хочу просто удержать подачу до конца этого сета». Такие простые мысли, как эта. Затем вы подходите немного ближе и думаете: «Ладно, может быть, я просто хочу выиграть ещё одно очко», — приводит слова Уильямс официальный сайт WTA.

Напомним, по ходу первого сета Уильямс уступала со счётом 1:4, а во втором проигрывала со счётом 1:5. В каждом из сетов американке удавалось переломить ход встречи и одержать победу.