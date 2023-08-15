Цинциннати — 2023, мужчины: результаты матчей 2-го игрового дня

В Цинциннати (США) продолжается теннисный турнир серии «Мастерс». Он завершится 20 августа, за неделю до начала US Open – 2023. Вчера, 14 августа, проходили матчи первого круга.

Россиянин Роман Сафиуллин потерпел поражение в матче с чилийцем Николасом Харри (6:4, 3:6, 3:6). Канадец Феликс Оже-Альяссим победил итальянца Маттео Берреттини (4:6, 6:2, 6:3), а американец Фрэнсис Тиафо обыграл нидерландца Таллона Грикспура со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 6:4. Матч Себастьян Корда (США) — Борна Чорич (Хоравтия) был прерван из-за дождя.

Также определились соперники ряда топ-игроков, пропускавших первый круг. Испанец Карлос Алькарас встретится во втором круге с Джорданом Томпсоном из Австралии, а грек Стефанос Циципас сыграет с американцем Беном Шелтоном.