«Просто продолжу бороться». Жабер — о желании выиграть турнир «Большого шлема»

Тунисская теннисистка Онс Жабер рассказала, как восстанавливалась после своего поражения в финале Уимблдона, а также поделилась, как старается воспринимать поражения на пути к цели — победе на турнире «Большого шлема».

«Мне пришлось взять несколько – много – выходных, чтобы восстановиться. Но этого всё равно не хватило. Я не была готова к турниру в Монреале, потому что поражение на Уимблдоне было тяжёлым. Я проводила время с семьёй, старалась осмыслить финал, но пока что это всё равно тяжело.

Нужно возвращаться в тур и двигаться дальше. И для этого лучше всего играть турниры, сосредоточиться на работе. Я определённо не сдаюсь. Полностью уверена, что буду дальше работать. В каждом матче я буду играть на 100%.

Рафа Надаль говорил однажды, что «если, если, если» не существует. Поэтому я не буду думать, что случилось бы, если бы я что-то сделала. Я сосредотачиваюсь на том, что происходит сейчас. Если у меня не получится на US Open, я не буду расстраиваться, но просто продолжу бороться. Если получится – отлично. Если нет, то это моя судьба. Я не могу изменить то, что должно со мной случиться.

Я считаю, что у меня достаточно высокий уровень, чтобы стать чемпионкой «Большого шлема». Я могла бы стать одной из величайших теннисисток. К сожалению, мне нужно время. Может быть, это хорошо. Просто иду день за днём, стараюсь раскрыть в себе то, что мне пока, может быть, рано знать. И я знаю, что двигаюсь в правильном направлении», — приводит слова спортсменки пресс-служба WTA.

Напомним, Онс Жабер не участвовала в турнирах после своего поражения в финале Уимблдона, она отказалась от участия на турнире WTA-1000 в Монреале (Канада). В Цинциннати спортсменка во втором круге встретится с 28-й ракеткой мира из Украины Ангелиной Калининой.