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Цинциннати-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей третьего игрового дня

Цинциннати-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей третьего игрового дня
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Сегодня, 15 августа, состоится третий игровой день турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США) на покрытии хард.

Турнирная сетка Цинциннати-2023

Российский теннисист Александр Шевченко в 21:00 мск встретится с Лоренцо Сонего из Италии. Другой россиянин Андрей Рублёв не ранее 22:30 мск начнёт играть с Эмилем Руусувуори из Финляндии в матче второго круга.

В 18:00 мск американец Томми Пол сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем, а ещё один представитель США Тейлор Фритц встретится с Иржи Легечкой из Чехии. В 19:30 мск Даниэль Эванс из Великобритании сыграет с итальянцем Музетти. Чуть позже начнётся матч Александра Зверева (Германия) и Григора Димитрова (Болгария). Не ранее 21:00 мск начнут играть Хуберт Хуркач (Польша) и Танаси Коккинакис (Австралия), чуть позднее состоится матч Кэмерон Норри (Великобритания) — Гаэль Монфис (Франция). Не ранее 22:30 мск встретятся Алекс де Минор (Австралия) и Джеффри-Джон Вулф (США).

Во втором круге в 2:00 мск француз Адриан Маннарино сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, а в 3:30 мск испанец Карлос Алькарас встретится с Джорданом Томпсоном из Австралии.

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