Руне — о Возняцки: её лучшие качества — бэкхенд и бойцовский дух

Пятая ракетка мира из Дании Хольгер Руне рассказал, как его в юниорстве вдохновляла датская теннисистка Каролина Возняцки, которая неделю назад вернулась к профессиональным выступлениям после перерыва в три с половиной года.

«Мое первое воспоминание о ней – как она играла турниры, а мы всей семьёй сидели на диване и смотрели. Из воспоминаний особенно выделяется её победа на Australian Open в 2017 году. Мы все смотрели. Было безумно видеть, как игрок из Дании побеждает на «Большом шлеме», в невероятном финале. Это меня очень вдохновило.

Никто из Дании до этого не выигрывал «Большой шлем» в одиночке. Увидев это, я подумал: «Может быть, и у меня однажды получится». Это усиливает веру.

У неё невероятный бэкхенд, но мужской и женский теннис очень сильно отличаются. Два её лучших качества – это бэкхенд и бойцовский дух. Они привели её к первой строчке рейтинга и победе на «Большом шлеме», — приводит слова теннисиста пресс-служба ATP.

Отметим, что Хольгер Руне и Каролина Возняцки планируют сыграть в дуэте в миксте на Олимпийских играх в Париже (Франция) в 2024 году.