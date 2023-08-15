Оже-Альяссим: я доказал, что остаюсь одним из лучших игроков в мире

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал свою победу в матче 1-го круга «Мастерса» в Цинциннати с итальянцем Маттео Берреттини (4:6, 6:2, 6:3).
«Это был тяжёлый матч. Я знал, что должен быть готов с первого круга. Мне удавалось держать хороший уровень на протяжении всего матча. В начале второго сета важно было сделать паузу. Я очень доволен итогом матча.
Могу сказать, что никогда не сомневался в своих способностях. Думаю, мне удалось доказать себе и другим, что я по-прежнему один из лучших в мире. Конечно, этот год был настоящим испытанием по многим причинам. Травма колена сковывала меня и мешала играть с той интенсивностью и уровнем, с которыми я могу и должен играть. В этом году мне пришлось терпеть многое, но после возвращения на хард я почувствовал себя гораздо лучше», — приводит слова Оже-Альяссима Ubitennis.
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