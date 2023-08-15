Каролина Возняцки поделилась мнением о прогрессе Хольгера Руне

Датская теннисистка Каролина Возняцки поделилась мнением о прогрессе соотечественника, пятой ракетки мира Хольгера Руне.

«Просто невероятно видеть, как быстро прогрессирует Хольгер. Конечно, его попадание в топ-5 рейтинга ATP — это что-то особенное. Наша страна очень маленькая, поэтому когда кто-то добивается успеха в спорте или в чём-то ещё, мы всегда поддерживаем его. Было очень здорово смотреть, как Хольгер стабильно играет на очень хорошем уровне», — приводит слова спортсменки пресс-служба ATP.

Напомним, неделю назад, на турнире в Монреале (Канада) Каролина Возняцки вернулась в тур после нескольких лет перерыва. На этой неделе спортсменка сыграет в Цинциннати (США). В первом круге она встретится с экс-россиянкой Варварой Грачёвой, представляющей Францию. Изначально соперницей датчанки должна была стать Элина Свитолина, но украинская теннисистка снялась с турнира.